Cezaevinde ölü bulundu 

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Cezaevi'nde tutuklu Yıldırım G. (33) kaldığı koğuşun tuvalet kısmında çarşafla boynundan asılı halde ölü bulundu.

Burdur Cezaevi'nde 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklu bulunan Yıldırım G., bu sabah kaldığı koğuşun tuvalet kısmında çarşafla boynundan asılı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yıldırım G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Yıldırım G.'nin cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yıldırım G.'nin intihar ettiği değerlendiriliyor.