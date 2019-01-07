Cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı koğuşta yangın çıktı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde yapımı devam eden cezaevinde işçilerin kaldığı koğuşta yangın çıktı. Yangında koğuş kullanılmaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Sarılar Mahallesi'nde yapımı devam eden cezaevi inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerin kaldığı koğuşlardan birinden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Diğer koğuşta kalan çalışanların olayı fark etmesi üzerine hemen itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, koğuş kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.