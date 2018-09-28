Cezaevi inşaatında iş kazası

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da yapımı devam eden ceza infaz kurumları kampüsü inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Büğdüz Köyü yolunda yapımı devam eden, içerisinde 3 yüksek güvenlikli ve 1 açık olmak üzere 4 ceza infaz kurumunun yer alacağı ceza infaz kurumları kampüsü inşaat alanında çalışma sırasında işçilerden Türkeş Bolat'ın (48) üzerine elektrik panosu devrildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Bolat'ın yapılan muayenesinde, kaburgalarında kırık olduğu belirlendi. Buradaki müdahaleden sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Bolat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.