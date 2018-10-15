Cezaevi firarisini jandarma yakaladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () -MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 12 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Hasan Ş.'yi yakaladı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, açık cezaevinden firar eden 8 yıl kesinleşmiş hapis ve 20 bin lira para cezası bulunan ayrıca 12 ayrı suçtan arama kararı olan Hasan Ş.'nin Side Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit etti. Yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu cumartesi akşam saatlerinde eve baskın yapan jandarma timi, Hasan Ş.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ş. tutuklandı.

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