Cezaevi firarisi tutuklandı

Adem ÇETİN/AKSEKİ, () - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi H.A. (52), tutuklandı.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici hizmetler esnasında Akseki- Seydişehir karayolu üzerindeki bir yayayı şüphe üzerine durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında S.Y.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Gerçek kimliği H.A. olduğu belirlenen şüphelinin 'sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 7 ay önce firar ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan H.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.