Cezaevi firarisi kardeşler yakalandı

Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde cezaevi firarisi Erdem S. ile kardeşi Ercan S., polis tarafından yakalandı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarileri Erdem S. ile kardeşi Ercan S.'nin ilçede yaşadığı bilgisine ulaştı. Kardeşleri takibe alan polis, Erdem S. ve Ercan S.'nin Atatürk Mahallesi'nde annelerinin evinde yaşadığını öğrendi. Eve operasyon düzenleyen polis, cinayet suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Erdem S ile hırsızlık suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ercan S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan kardeşler tutuklandı.

