Ceylanpınar’da öğretmenlere proje

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde taşıması yapılamayan okul öncesi öğrencileri için ‘Gezici Öğretmen Projesi’ uygulamasında 10 öğretmen ve 10 hizmetli okuldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ayarlanan 10 servis aracıyla köylere, çocukların ayağına giderek öğrencilere eğitim sunacak. Projenin amacı, öğrencilerin okul öncesi zihinsel ve bedensel gelişimini sağlamak, katkıda bulunmak.

Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması üzerinde çalıştıklarını ifade etti. İlkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitimde olduğunu, ancak okul öncesi eğitimde böyle bir sistem olmadığını belirtti. Kılıç’ın açıklamalarına göre okul öncesi eğitimde taşımalı eğitim olmayacak. Gezici öğretmenlik ile bu çocuklara okul öncesi eğitim verilecek.

Ceylanpınar’da okul öncesi okullaşma oranı % 99.99’a ulaştı

‘Beşeri sermayeyi nitelikli kılan, eğitimdir. Eğitim sisteminin iyileştirilmesi, okullaşma oranının artırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması müdürlüğümüzün her döneminde değişmez hedefi olmuştur’ ifadelerini kullanan Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç “İlk olarak oluşturulan ikna timleri aracılığıyla 2851 veli ile görüştük. Projeyi kısaca anlattık. Çocuklarının anasınıfı eğitimi aldıkları zaman ne şekilde gelişeceklerini söyledik. Okulda uygulayacağımız etkinliklerin hangi alanları kapsayacağı hakkında bilgiler verdik. Psikomotor kazanımlardan tutun sanat, türkçe, matematik, temizlik, görgü kuralları, ahlak kazanımları sağlanacak. Aslında çocukları her anlamda eğitmeye çalışacağımızı anlattık. Birinci sınıfa gittiklerinde hem sınıf öğretmenlerinin hem de velilerin işlerinin kolaylaşacağını, bundan dolayı da anasınıfı eğitimin çok önemli olduğunu dile getirdik. Proje daha da kapsamlı hale gelerek yaygınlaşırsa, anasınıfı eğitimi almayan hiçbir öğrenci kalmaz diye umuyorum” dedi.

Okul öncesi okullaşma oranının % 99.99’a ulaştığı Ceylanpınar’da uygulamaya başlanan ’Gezici Öğretmen Projesi’ velilerden de tam not almaya başladı.

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