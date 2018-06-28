Ceylanpınar’da Gazi Caddesi sıcak asfalta kavuşuyor

Ceylanpınar'ın en büyük caddelerinden biri olan ve ilçe merkezinde bulunan Gazi Caddesi yapılan çalışmalarla birlikte sıcak asfalta kavuşacak.

Çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren Ceylanpınar Belediyesi, ilçenin en büyük caddelerinden olan Gazi Caddesi'nde sıcak asfaltlama çalışmalarına başladı. Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli çalışmaları neticesinde Gazi Caddesi'nde çalışmalara başlandı. İlk olarak cadde de parke kilit söküm işine başlandı. Caddenin üst yapım çalışmaları da bittikten sonra ise sıcak asfalt serimine geçilecek.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, yapılan çalışmalar neticesinde Ceylanpınar'ın daha modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti. Altun, "İlçemizin en büyük caddelerinden olan Gazi Caddesi'nin üst yapısı baya bozulmuştu. Gazi Caddesi'nde sıcak asfalt serimi için startı vermiş bulunmaktayız. Büyükşehir Belediyesi ve ekiplerimizin koordineli çalışması ile Gazi Caddesi'nin üst yapı söküm işi yapılıyor. Daha sonra ise saha ve zemin çalışması yapılacak. Saha ve zemin çalışmasından sonra Büyükşehir Belediyesi ve ekiplerimizce koordineli bir şekilde asfaltlama çalışması yapılacaktır. Çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde yürütüyoruz. Kısa sürede caddemizi bitirip halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Daha güzel bir Ceylanpınar için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

İlçe sakinlerinden Ahmet Sağ ise yapılan çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek, "Öncelikle ilçemizi modern bir görünüme kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya ve Ceylanpınar Belediyesi'ne teşekkür ederim. Gazi Caddesi ilçemizin en büyük caddelerinden biriydi. Yapılan sıcak asfaltlama işlemi ile beraber cadde modern bir görünüme kavuşacak. Yapılan hizmetten dolayı başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

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