Ceylanpınar Kaymakamından muhtarlara ziyaret

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-CEYLANPINAR Kaymakamı Mehmet Keklik, muhtar ziyaretleri kapsamında 4 merkez mahalle muhtarını ziyaret etti.

Vaktinin bir kısmını vatandaş, esnaf ve muhtar ziyaretlerine ayıran Kaymakam Keklik, Mehmet Akif Ersoy, Mevlana, Turgut Özal ve Seydo Atilla mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Muhtarlar ile uzun süre sohbet eden Keklik, mahallelerin ve vatandaşların sorun ve sıkıntılarını muhtarlardan dinledi.

Muhtarların hem vatandaşların hem de devletin temsilcileri olduğunu belirten Keklik, vatandaşların sorun ve sıkıntılarının iletilmesi, kamu hizmetlerinin etkinliğinin geribildiriminin sağlanması açısından muhtarların önemli bir görevi icra ettiklerini dile getirdi.

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