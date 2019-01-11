Ceylanpınar Kaymakamından 10 Ocak mesajı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, 10 ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayınlandı.

Kaymakam Keklik, gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını ve halk ile kamu arasında köprü görevi gördüğünü söyledi. Gazetecilerin milletin gözü, kulağı ve dili olduğunu vurgulayan Kaymakam Keklik, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye’de gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan ve Türk basınında bir dönüm noktası olan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle birlikte, her yıl 10 Ocak tarihinin “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanmaktadır. Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basındır. Zor şartlar içerisinde görevlerini icra eden basın mensuplarımız, Milletimizin gözü, kulağı ve dili olmuşlardır. Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtma ve toplumu aydınlatmalarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle toplumun bütün kesimlerine ulaşmamızda devlet kurumlarının en büyük yardımcısı konumunda olan, başta Ceylanpınar’ımızda emek veren gazetecilerimiz olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.''

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