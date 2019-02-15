Ceylanpınar Kaymakamı Keklik, küçük Leyla'ya sahip çıktı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Mehmet Keklik, doğuştan tek bacağı kısa olan 10 yaşındaki Leyla'yı evinde ziyaret ederek sahip çıktı.

Cumhuriyet mahallesinde ikamet eden ve ortopedik rahatsızlığı olan Başak İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Leyla Öztürk’ü evinde ziyaret eden ilçe Kaymakamı Keklik, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Leyla'nın tedavisi için çalışma başlatan Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Keklik,'' Leyla kızımızın tedavisi için Kaymakamlığımızca her türlü desteğin verileceğini belirten Kaymakam Keklik, İstanbul’da iyi bir klinikte tedavi edilmesi için gerekli araştırmayı yapacağını, dileğimiz Leyla kızımızın bir an önce sağlığına kavuşması olduğunu''ifade etti.

Öte yandan Kaymakam Keklik, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç'a Leyla'nın derslerinden geri kalmaması için talimat verdi. Böylelikle Leyla, kendi evinde okula gitmiş gibi derslerinden geri kalmayarak eğitimini almış olacak.

Gerçekleşen ziyarete ilçe Kaymakamı Mehmet Keklik'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç, Vakıf Müdürü Mehmet Şengül katıldı.

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