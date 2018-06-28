Ceylanpınar ilçe Jandarma Komutanı Uzun'a veda gecesi

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-2014 yılının Ağustos ayından bu yana Ceylanpınar'da görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uzun'un Şırnak'a tayininin çıkması nedeniyle onuruna veda yemeği düzenlendi.

Ceylanpınar'daki görevine 2014 yılının Ağustos ayında atanan ve burada yaptığı görev esnasında şehrin idarecileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sürekli diyalog halinde bulunan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uzun'un tayininin Şırnak'a çıkmasının ardından Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla tarafından veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen veda yemeğine Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın yanı sıra İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, MHP İlçe Başkanı Ahmet Güneri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve askeri erkan katıldı. Düzenlenen yemek ve yapılan konuşmalardan sonra Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ile İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe tarafından İlçe JandarmaBinbaşı Ahmet Uzun'a plaket ve çeşitli hediye takdiminde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Binbaşı Ahmet Uzun'un Ceylanpınar'da önemli görevler yaptığını belirtti. Atilla, "Bugün Binbaşı Ahmet Uzun'un veda yemeğinde bir araya geldik. Günler, aylar ve yıllar çok hızlı geçiyor. Ben birkaç aylık belediye başkanı iken Ahmet binbaşımın tayini Ceylanpınar'a geldi ve bugüne kadar da beraber görev yaptık. Ahmet Binbaşı özverili bir şekilde Ceylanpınar'da çalıştı. Özellikle bundan bir yıl öncesine dönersek, sınırın diğer tarafından terör örgütlerinin bir çok yuvaları vardı, Türkiye'ye sızıyorlardı. Ben çok defa şahit oldum. Kendi astsubayları ile beraber sabahlara kadar pusuda kalıyor ve görev yapıyordu. O yağmurda, o soğukta pusuda sabahlara kadar kaldığını çok iyi biliyorum. Ahmet Binbaşı burada görev yaptığı süre boyunca 300'e yakın terör örgütü mensubunu yakalamış oldu. Bu teröristler eğer yakalanmamış olmasaydı, Ceylanpınar'da, Şanlıurfa'da, Ankara'da belki de birçok başka ilde eyleme yapacaktı ve masum insanların kanına girmiş olacaklardı. Birçok insanımızı şehit etmiş olacaklardı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla olarak ilçe adına, ilim adına, ülkem adına Ahmet Binbaşı'ya ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Binbaşı Ahmet Uzun'un sınırda önemli görevler yaptığının altını çizerek, "İlçe Jandarma Komutanımız Binbaşı Ahmet Uzun'u yeni görev yerine yolcu etmek için buradayız. Ben yaklaşık 4 yıldır Ceylanpınar İlçe Kaymakamı olarak görev yapıyorum. 8 yıldır da sınırın sıfır noktasında görev yapıyorum. Devletin sınırı, devletin namusudur. Sınır hattı devletin namusunu koruyabilmektir. Buradaki hazirun ile beraber aynı zamanda devletin namusunu müdafaa ediyoruz. Sınır hattında görev yapan askerlerin yaptığı görev bizim inanışımıza göre aynı zamanda ibadettir. Ben Binbaşı Ahmet Uzun'un taşıdığı Allah ve bayrak sevgisine şahidim. Kendileri ile bizzat çalıştım. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar vardır. Bundan sonra yapacağı tüm görevlerde de Allah yar ve yardımcısı olsun, ayağınıza taş değmesin. Her bir askeriniz ile tek tek ilgilendiğinizi biliyorum. En yakın çalışma arkada olarak 4 yıldır buna şahidim" diye konuştu.

Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, Ceylanpınar'ın Binbaşı Ahmet Uzun'u hiçbir zaman unutmayacağının altını çizerek, "Binbaşı Ahmet Uzun için veda yemeği düzenleyen Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya teşekkür ediyorum. Bu ülkenin neresinde olursa olsun görevini en layıkıyla yapacağından eminim. Ceylanpınar'a çok güzel hizmetleri oldu. Ceylanpınar sizi hiçbir zaman unutmayacak. Sayın Binbaşım Ceylanpınar'da bir eviniz olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Vatan hainleri ile beraber yer alanlar, saf tutanlar hepsini tek tek biliyoruz. Sayın Binbaşım gittiğiniz yerde de çok başarılı görevler yapacağınıza da eminim. Allah hepinizden razı olsun, Ceylanpınar'a yaptığınız hizmetler için de çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Binbaşı Ahmet Uzun, Ceylanpınar'da çok güzel günler geçirdiğini belirterek şöyle konuştu:"2014 yılının Ağustos ayında Ceylanpınar'da göreve başladım. Bu onurlu ve şerefli görevi sonlandırmış olacağız. Burada bu güzel günü tertip eden, bizleri bir araya getiren Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya teşekkür ederim. Belediye başkanımız, kaymakamımız, Ak Parti ilçe başkanımız gerekli şeyleri söylediler, bizlere sağ olsunlar bir şey bırakmadılar. Burada 4 yıl boyunca huzur içerisinde emniyet mensuplarımızla, silah arkadaşlarımla, siyasetçilerimizle ve vatandaşlarımızla çok güzel günler geçirdik. Yeri geldi yorulduk, yeri geldi kırıldık, yeri geldik üzüldük ama şerefimizle aldığımız görevi İl Jandarma Asayiş Şube Müdürümüz Murat binbaşıma teslim edip aranızdan ayrılacağız. Benim hakkım size geçmişse helal olsun, sizlerin de helal etmesini istiyorum."

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