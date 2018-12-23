Ceylanpınar evinde Gaziantep engelini aştı

CEYLANPINAR Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı Engelsiz Gaziantep Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü'nü 68-61 yendi.

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü haftanın maçında kendi sahasında Engelsiz Gaziantep Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü'nü konuk etti. Ceylanpınar Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ekip Ceylanpınar temsilcisi oldu. Kısa sürede oyun hakimiyetini eline alan Engelsiz Ceylanlar farkı açmaya başladı.

İlk periyodu 21-10 gibi ciddi bir skorla kapan Engelsiz Ceylanlar kalan periyotlarda da rakibine sayı fırsatı vermedi. Karşılaşmanın sonunda kazanan ve hanesine puanı yazdıran ekip Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü oldu. Ceylanlanpınar karşılaşma boyunca kendisine destek olan taraftarıyla galibiyet uzandı. Taraftarın yanı sıra karşılaşmaya Belediye Başkan Vekili Cemal Karatay, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol ve Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek'te katılım sağlayarak Ceylanlar'a destek verdi.

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Metin İdoğ, Süper Lig'i Ceylanpınar'a armağan etmek istediklerini ifade ederek, "Bugün Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü olarak kendi sahamızda ve kendi seyircimiz önünde Engelsiz Gaziantep'i konuk ettik. Geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin galibiyetiyle biz Süper Lig'e biraz daha yaklaştık. İnşallah ligin ikinci yarısında da maçlarımızı sorunsuz alıp Süper Lig'i Ceylanpınar'a armağan edeceğiz. Bize hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya, ilçe başkanımıza, belediye başkan yardımcımıza ve taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel bir seyirci vardı, bu seyirci karşısında galip gelmemek gerçekten üzücü olurdu. Ben tekrar teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, takımın daha üst ligleri hak ettiğini belirterek, "Bu guru bize yaşattıkları için ben takımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok rahat alabileceğimiz bir maçtı. Bırakalım bence Süper Lig'i, bu takım Süper Lig'in birincisi olmayı hak ediyor. İkinci yarıda da yapılacak hazırlıklarla bu takım daha üst liglerde mücadele edecektir. Ben üstün bir performans gösteren ve galip olan Engelsiz Ceylanlar'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Engelsiz Ceylanlar'ın önümüzdeki yıl Süper Lig'de oynayacağına inançlarının olduğuna dikkat çekerek, "Bugün Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü olarak kendi sahamızda ve kendi seyircimiz önünde Engelsiz Gaziantep'i konuk ettik. Gelecek hafta ilk devrenin son maçında Çanakkale ile oynayacağız. Bugün de bize galibiyet gururunu yaşattıkları için kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugüne kadar maddi ve manevi her konuda yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki sene burada Anadolu Efes'i, Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz" şeklinde konuştu.

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