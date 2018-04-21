Ceylanpınar'da Yöresel Ürünler Fuarı

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-Ceylanpınar Belediyesi'nin bahar şenliği kapsamında organize ettiği İl İl Yöresel Ürünler Fuarı startını verdi. Fuar 20-30 Nisan arasında Cumhuriyet Parkı yanındaki alanda Ceylanpınarlıları bekliyor.

Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Cumhuriyet Parkı yanında bulunan alanda açılan İl İl Yöresel Ürünler Fuarı her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Ceylanpınar'ı ‘Fuarlar Kenti’ hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaştıran Ceylanpınar Belediyesi, bir fuara daha ev sahipliği yapmanın heyecanını ve mutluğunu yaşıyor. Bahar Şenliği kapsamında ilçede bir dizi etkinlikler düzenleyen Ceylanpınar Belediyesi, kültürel etkileşimin de başkenti olmaya hazırlanıyor. Afyon, Aydın, Hatay, Malatya, Elazığ gibi yörelerin ürünlerinin sergileneceği fuarda vatandaşlar hem alışveriş yapacak hem de kültürel etkileşimin tadına varacak. Bunun yanında ise 23 Nisan Pazartesi günü ise Ceylanpınar'da dev konser olacak. 23 Nisan Pazartesi günü Cumhuriyet Parkı yanında kurulacak konser alanında saat 17.00'da Yasin Uçar tarafından ilçe halkına konser verilecek.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, kültürel ve yöresel fuarların toplumu ayakta tutan en önemli etkinlikler olduğuna dikkat çekerek, " Yörelerimizin ürünlerini, kültürünü ve tüm renklerini bir araya getirerek, ekonomik ve sosyal bir birliktelik sağlamak istedik. Özellikle kültürümüzün ve medeniyetimizin anlaşılması ve yerleşmesi noktasında bunlar önemli gelişmeler. Çünkü siz kültürünüzü ve medeniyetinizi yaşatmadığınız, sahiplenmediğiniz müddetçe toplumu ayakta tutmanız mümkün değildir. Bu tür fuarlar toplumun kaynaşmasına, yöresel olarak bir araya gelme fırsatını yakalama noktasında da ciddi fırsatlar yaratır. Ceylanpınar'ı bizler bir yerlere taşımak istiyorsak, Ceylanpınar'ın zengin olmasını istiyorsak fuarlara önem vermemiz lazım. Bizlerin temennisi bu fuarların bölgesellikten çıkıp ulusal bir fuara kavuşmasını arzu ediyoruz. Hep birlikte Ceylanpınar için yapılması gereken bir konu varsa el birliğiyle buna sarılmış olmamız lazım ki hedeflerimize emin adımlarla ulaşabilelim" dedi.

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