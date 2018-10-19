Ceylanpınar'da muhtarlar buluştu

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-CEYLANPINAR Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda muhtarlar bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Ceylanpınar Belediyesi tarafından merkez ve kırsaldaki mahalle muhtarları yemekli toplantıda bir araya geldi. Ceylanpınar Öğretmen evinde düzenlenen programa Belediye Başkan vekili Cuma Budak, ilçe Kaymakamı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Arda Karabiber, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yılmaz Yıkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Karakaya ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Belediye Başkan vekili Cuma Budak, misafirlerini tek tek selamlayarak kapıda karşılayıp ağırladı.

Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir muhtarlık yapan Ensar Mahalle muhtarı Halef Doğan, kısa bir konuşma yaparak meslektaşlarının gününü kutladı.

Belediye Başkan Vekili Cuma Budak ise, ''Cumhurbaşkanımız muhtarlarımızı önemsiyor bizlerde muhtarlarımızı önemseyerek bu anlamlı günde hep birlikte bir arada olalım dedik. Tüm mahalle muhtarımızın 19 Ekim muhtarlar gününü kutluyorum''dedi.

Muhtarlar, yerel demokrasinin ve devletin en temel en önemli unsurlarından bir tanesini olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik, ''Yerel demokrasinin de doğrudan demokrasinin de en güzel örneğini teşkil eden muhtarlıktır. Bizler için ise muhtarlarımız hem ilçe merkezinde hemde ilçe kırsalında en yakın çalışma arkadaşlarımızdandır. Bizim elimiz ayağımız bir noktada orada gören gözümüz işiten kulağımız olan çok değerli mesai arkadaşlarımızdır. Ben hep öyle değerlendirdim ve muhtarlarımızla kurduğumuz böyle çok güzel diyalogdan kaynaklanan çok verimli de çok başarılı hizmetlerde ortaya koyduk çok şükür. Muhtarlarımızdan bazı beklentilerimiz var tabi ki bende burada sayın Cumhurbaşkanımızın bir temsilcisi olarak ilçemizin en üst amiri olarak ve Ceylanpınar ilçemize çok ciddi katkı sunmak isterim bir kardeşiniz olarak. Sizlerden bulunduğunuz mahallelerde okullar da camiler de Öğretmenlerimizde imamlarımızda hastalara ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza kısacası her kese el atmanızı istiyorum'' ifadelerinde bulundu.

19 Ekim muhtarlar gününde düzenlenen yemekli toplantı Kaymakamlık bahçesinde çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

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