Ceylanpınar'da hayat kurtaran doktora hastasından teşekkür ziyareti

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde yaptığı müdahale ile hastasının hayatını kurtaran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Aydın Balcı’ya hasta Salih Altunkalem tarafından teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Rahatsızlığı nedeni ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne gelen Salih Altunkalem doktorun yanındayken bir anda yere yığıldı. Altunkalem'in nabzının durduğunu farkeden Doktor Aydın Balcı yaptığı kalp mesajı ve tedaviyle hastayı hayata geri döndürdü. Aylar sonra sağlığına kavuşan Salih Altunkalem Doktor Balcı’yı ziyaret ederek teşekkür etti. Altunkalem, hastaneye muayene için geldiğini belirterek, "Kendisinin iyi bir doktor olduğunu duydum, randevu alıp geldim yanına. Yanına geldiğimde göğsümde bir sıkışma olmuş ve ben o arada demek ki doktorun omzuna çökmüşüm. Yanımda çocuğum vardı, onunla beraber beni sedyeye kaldırmışlar. Burada kalbimi tekrar çalıştırdıktan sonra beni fakülteye sevk etmiş. Ben orada 8 günden sonra kendime geldim. Allah Doktor Aydın Balcı’dan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesi çalışanlarından razı olsun. Şu an buradaysam ve nefes alıp konuşuyorsam, onların sayesindedir" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Aydın Balcı ise Ceylanpınar halkını sahiplendiğini ve kendisinin de halk tarafından sahiplendiğini belirterek, “Burası benim zorunlu görev yerim ancak kendi isteğimle geldim. Geldiğim için de mutlu olduğum yer, halkını sevdiğim, sahiplendiğim ve sahiplenildiğim bir yerdir. Şu anki olaya da gelecek olursak, 4-5 ay önce Salih Amca kapının önünde beklerken, kendisine serum tedavisi yapıp rahatlatmıştım. Sonrasında tekrardan kapının önüne gelmiş, kapı açıkken kendisini çok sıkışık vaziyette gördüm. Geldi, yanıma oturdu. Salih amcanın yanıma girmesine diğer hastalarda izin verdi. Salih Amca yanıma oturur oturmaz birden omzuma bayıldı. Arkasından bir baktım ki nabız yok, tüm vücudu simsiyah kesildi. Nabız olmadığı için Salih amcayı hemen kucaklayıp sedyeye yatırdım. Sonrasında kalp masajı yapmaya başladım. Arkadaşlara mavi kod verilmesini ve diğer malzemelerin getirilmesini istedim. Kalp masajına devam ederek aralıklı yaşam fonksiyonlarını değerlendirdim. Normal bir hekim arkadaşın yapabileceği şeyleri yaptım. Stabil olduktan sonra 112 ekipleriyle amcamızın sevkini gerçekleştirdik” diye konuştu.

Doktor Aydın, hastasının kendisine teşekkür ziyaretinde bulunmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, “Ben Salih amcayı sevk ederken yakınlarının ne tepki vereceğini düşündüm. Son dönemlerde hekime şiddet olayları ayyuka çıkmış durumdayken, yakınları da iyi bir tavır takınarak bizim de içimizi rahatlattı. Aradan 3-4 ay geçtikten sonra Salih amca kapıdan öyle bir içeri girdi ki çok şaşırdım. Benim burada çok zor vaziyette gönderdiğim insan yürüyerek çok iyi şekilde geri geldi ve teşekkür etti. Bu çok güzel ve az yapılan bir davranıştır. Kendisine teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Az önce söylediğim gibi hekime şiddetin, sağlık çalışanlarına şiddetin ayyuka çıktığı bir dönemde hekimine ve diğer sağlık çalışanlarına teşekkür eden ender kişilerdendir. Biz normal olarak hekim olarak görevimizi yapıyoruz. Türkiye’nin hani köşesi olursa olsun, herhangi bir yer ayrımı yapmadan insanlara yardım amacı güden insanlarız. Ben veya diğer hekim arkadaşlarım, kim olursa aynı şeyi yaparlardı, bundan eminim” şeklinde konuştu.

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