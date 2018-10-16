Ceylanpınar'da ekmek gramajı ve fiyatları sabitlendi

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, ekmek fiyatları, fırıncı esnafı ve belediye arasında yapılan iki görüşmelerle sabitlendi.

Ceylanpınar'da değişkenlik gösteren ekmek fiyatları yapılan ikili görüşmeler sonucunda sabitlendi. İlçede faaliyet gösteren fırıncılar belediyeye gelerek Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran ve Zabıta Müdürlüğü ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler neticesinde ekmeğin fiyatının ilçe genelinde sabitlenmesi yönünde karar kılındı. Yapılan ikili görüşmeler neticesinde 200 gram pide ekmeği 1 lira, 210 gram somun ekmeği 1 lira ve lahmacun ekmeği 85 gramdan 60 kuruşa satılacak.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, ülkenin zor zamanlardan geçtiğini, fırıncı esnafının bu anlamda fedakarlık yaptığını ve bu durumun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, "Yaklaşık 10 günden beri Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın talimatlarıyla marketlerde olduğu gibi ekmek fiyatlarındaki dengesizliği gidermek adına Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanın katılımlarıyla toplantı yapmıştık. Yaklaşık 40 fırıncı esnaf arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Buradaki kafa karışıklığını halkımızın 1 ekmek fiyatını kaç liraya alacağını istişare ettik. Ortak alınan karar ile yarından itibaren ilçemizde pide ekmeği diğer tabirle tırnaklı ekmek dediğimiz 200 gram 1 lira, somun ekmeği 210 gram 1 lira ve lahmacun pidesi 85 gram 60 kuruş olarak vatandaşlarımız satın almış olacaklar. Bu çok önemli bir karardı ve en sevindirici yanı da fırıncı esnaf arkadaşlarımız, bizde halkımızın yanında olalım dediler. Ülkemizin şuan geçtiği süreçte bizlerde bu fedakarlığı yapalım dediler. Biz de tekrar belediye başkanımız adına kendilerine teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bizler de her taraf gibi alınan bu karardan dolayı sevinçliyiz. İlçemize hayırlı olsun'' dedi.

Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veysi Yılmaz ise ''Belediye başkanımızın yaptığı çağrıya dayanaraktan esnaf arkadaşlarımızla bugün bir toplantı yaptık. Özellikle fırıncı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı ekmek fiyatlarında yapılan artışların yüksek olması halkımızın yüksek derecede şikayet etmeleri neticesinde toplantı yapmış bulunmaktayız" diye konuştu.

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