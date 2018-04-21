Ceylanpınar Belediyesi'ne araç takviyesi

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-Ceylanpınar Belediyesi ilçenin dört bir yanına eşit hizmet dağılımı sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye araç filosuna ikinci sulama aracını dahil etti.

Ceylanpınar Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin her mahalleye eşit hizmet götürme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi, özellikle vatandaşların yoğun taleplerine daha hızlı cevap verebilmek amacıyla yeni araç satın aldı. Belediyenin mevcut araç parkına dahil edilen bir sulama aracının hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi. Türk bayrakları ile süslenen sulama aracı, eskort eşliğinde ilçe merkezinde şehir turu attı.

Öte yandan daha önce bünyesinde bir sulama aracı bulunan Ceylanpınar Belediyesi, bünyesindeki ikinci sulama aracıyla gelen taleplere daha hızlı cevap verecek.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, amaçlarının daha güzel ve temiz Ceylanpınar olduğunu ifade etti.Daşkıran, "Başkanımız Menderes Atilla'nın öncülüğünde belediyeyi devralırken, o gün ki şartlarda araç filomuz çok zayıftı. Biz Başkanımız Menderes Atilla'nın talimatıyla 42 yeni araç aldık. İlçemize yeni sulama aracını kazandırmış olduk. İkinci aracımızı da filomuza katmakla beraber artık kırsaldan da gelecek taleplere de kolayca cevap vereceğiz. Güçlendirilmiş araç filomuzla vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha hızlı ve daha verimli hizmet sunabileceğiz. Uzun yıllar hizmet verecek araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Hedefimiz daha temiz ve güzel bir Ceylanpınar ve her şey Ceylanpınar için, yeni aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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