Ceylanpınar Belediyesi'den katı atık projesine destek

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne Ceylanpınar Belediyesi destek verdi.

Ceylanpınar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek geldi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından başlatılan etkinlikle pilot bölge olarak seçilen Mevlana Okulu'nda proje görücüye çıktı.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Berhuni, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Plan ile Proje Müdürlüğü Mevlana Okulu'nda sınıfları gezerek öğrencilere katı atık pil projesi ve katı atık pillerin geri dönüşümü hakkında bilgi verdi. Ekipler tarafından okulun değişik noktalarına atık pillerin toplanacağı pil toplama kutuları da bırakıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Berhuni, Ceylanpınar olarak projede üstlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti. Berhuni, "Geçmişten bu güne kendini korumayı bilmiş, gerek düzenli aile yaşamı gerekse çevreye olan duyarlılığı ile tanınan ilçemizde, belediye olarak bizlerde bu önemli kampanyaya kamu kurumlarımızla başladık. Pilot bölge olarak ilçe merkezimizde bulunan Mevlana Okulu'nu seçtik. Daha sonra bütün okullarımız proje devam edecek. İlerleyen dönemlerde çocuklarımızı da bu yönde teşvik ederek okullarımıza da atık pil kutuları koyarak başarılı olmayı hedefliyoruz. Hali hazırda tüm okullarımızda bu kutulardan koyacağız. İnşallah bu projede de Ceylanpınar olarak üzerimize düşen görevi fazlası ile yerine getireceğiz. Ben projeyi başlatan baştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi hanımefendi Emine Erdoğan'a, belediyemiz Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü'ne, Plan ve Proje Müdürlüğü'ne ve Mevlana Okulu'na teşekkür ederim" dedi.

Mevlana Okulu Müdürü Atıf Emre Özdemir ise projenin önemi vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı proje önemli bir projedir. Ben projede okulumuzun pilot okul olmasında ayrıca mutlu oldum. Proje sayesinden öğrencilerimiz hem ekonomiye destek olacak hem çevre duyarlılığı konusundaki refleksleri de artmış olacak. Ben projeyi başlatan baştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya ve tüm belediye ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×