Ceylanpınar'a bir kültür evi daha

CEYLANPINAR'da belediye, mahalle ile aynı ismi taşıyan 15 Temmuz Kültür Evi'nin çalışmalarına hız verdi.

"Her mahalleye bir kültür evi" sloganı ile yola çıkan ve ilçenin dört bir yanını kütür evleri ile donatan Ceylanpınar Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. 15 Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan ve mahalle ile aynı adı taşıyan 15 Temmuz Kültür Evi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ceylanpınar Belediyesi’nin 15 Temmuz Mahallesi’nde vatandaşların hizmetine kazandırmaya hazırlandığı Kültür ve Taziye Evi Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 15 Temmuz Mahallesi'nde yapımına geçen ay başlanan Kültür Evi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve teknik personelin katıldığı incelemede çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Menderes Atilla, projesi kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, mahalle sakinlerinin talep ettiği projeyi hayat geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Atilla, "15 Temmuz Mahallesi yeni kurulan bir mahalle olmasına rağmen hem nüfus hem de yüzölçümü olarak büyük bir mahalledir. Bu mahallemize kültür evi yapıyoruz. Yakın tarihte de bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Kültür evinin üst tarafını da bayanlar için yapacağız. Kültür evlerinin her mahallede olması gerekiyor. Bu kültür evlerimiz mahalle sakinlerimiz tarafından şom amaçlı olarak kullanılıyor. Mahalle sakinlerimizin en fazla talep ettiği projelerden birini daha hayata geçirmekten mutluyuz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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