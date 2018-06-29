Ceylanpınar 150 yataklı devlet hastanesine kavuşuyor

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-CEYLANPINAR Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın girişimleri sonucunda devreye giren ve vizyon projeleri arasında yer Ceylanpınar 100 Yataklı Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar 100 Yataklı Devlet Hastanesi yapım ihalesinin 26 Haziran günü Sağlık Bakanlığınca Ankara’da gerçekleştirildiğini belirterek, ihale sürecinin kesinleştiğini, yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını, önümüzdeki günlerde inşaata başlanacağını açıkladı. Mevcut Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin ihtiyaçlara cevap verememesi ve ilçenin kanayan yarası haline gelen hastane sorunu Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı harekete geçirdi. Başkan Menderes Atilla'nın girişimleri sonucunda bakanlık tarafından ilçeye 100 Yataklı Devlet Hastanesi yapılması için start verildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Ceylanpınar 100 yataklı (150 Yatak Kapasiteli) yapım işini, yapılan ihale sonucu ORAKA İnşaat Taah. Gıda San ve Tic. Ltd.Şti üstlendi. Kesinleşen proje ile birlikte kısa zaman içerisinde ihalesi yapılan 100 yataklı (150 Kapasite) Ceylanpınar Devlet Hastanesinin temeli atılacak. Hastane 100 yataklı olmasına rağmen 1500 yatak kapasiteyle Ceylanpınarlılara hizmet verecek. Başkan Atilla, 26 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Ceylanpınar 100 Yataklı Devlet Hastanesi ihalesine birçok firmanın katıldığını ve KDV hariç 68,710 milyon liraya ihale edildiğini belirterek, hastanenin yapımının tamamlanması ile çok büyük maliyetli bir kamu yatırımını daha Ceylanpınar'a kazandırmış olacaklarını söyledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, hastanenin tamamlanmasıyla ilçede sağlık sorunun oradan kalkacağını ifade etti. Atilla, "İlçemizi kanayan yarası haline gelen hastane sorumuzu hallettik. Suriyeli kardeşlerimizin de ilçemize gelmesiyle beraber mevcut hastanemiz ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti. Normal şartlarda Ceylanpınar'a 75 Yataklı Devlet Hastanesi yapılacaktı. Ancak biz nüfusu göz önünde bulundurarak bakanlık yetkililerine 75 yataklı hastanesinin sayısının az olduğunu ifade ettik. Nihayet girişimlerimiz sonucunda hastane yatak sayısı 75'ten 100'de çıkarıldı. Ancak hastane kapasitemiz 150'e yatağa tekabül ediyor. Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak hastanenin ihalesi tamamlandı. Ceylanpınar 100 Yataklı Devlet Hastanesi'nde birden fazla ameliyathane olması planlanıyor. Daha büyük kapasiteye, daha geniş imkanlara sahip olacak hastane sayesinde ilçede acildeki ve yoğun bakım ünitesindeki yatak kapasitesi de artmış olacak. Hastane kısa sürede tamamlanarak Ceylanpınarlı vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Hastane ile beraber Ceylanpınar'da sağlık sorunu ortadan kalkmış olacak. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Ceylanpınar 150 Yataklı Devlet Hastanesi ve diğer sağlık yatırımları için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a ve Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan’a teşekkür ediyorum" dedi.

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