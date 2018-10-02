Ceyhanlı çiftçinin arazi sorunu mecliste

ADANA,()-CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Üçdut ve Yeşilova köylülerine yaşatılan arazi sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Büyükşehir Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte mahalle statüsünü alan, Yörük ve Balkanlardan gelen vatandaşların yoğunlukta yaşadığı iki mahalledeki hemşehrilerinin 1930’lu yıllardan bu yana atalarından, dedelerinden kalan tarlaları işleyerek geçimini idame ettirdiğini hatırlatan Şevkin, "Mülkiyet sorunlarının çözümlenerek vatandaşların yıllardır tapusuz olarak kullandıkları taşınmazlarda tapu sahibi olmasının önünü açan ve vatandaşla devlet arasındaki davalara son verilmesini amaçlayan 2/B yasasından kaynaklı arazilerin mülkiyeti mahkeme kararıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) geçmiştir. TİGEM, yıllarca arazileri işleten vatandaşların bu arazilere sahip olabilmesi için yüksek miktarlarda rayiç bedel çıkarmıştır” dedi.

TİGEM’in arazileri işleten vatandaşlardan dönüm başına en az 4 bin lira rayiç bedel istediği iddialarını meclise taşıyan Şevkin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle şu soruları sordu:

"Türkiye’de mülkiyeti TİGEM bünyesinde bulunan toplam arazi miktarı ne kadardır? Adana’da TİGEM bünyesinde bulunan toplam arazi miktarı ne kadardır? TİGEM’in yurt genelinde atalarından kalan arazileri işleten çiftçilerin arazileri satın alması için istediği rayiç bedel dönüm başına ne kadardır? Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Üçdut ve Yeşilova mahallelerinde TİGEM arazilerini işleten vatandaşlardan dönüm başına en az 4 bin lira rayiç bedel istendiği doğru mudur? Doğru ise zor şartlar altında üretim yapan çiftçilerimizin bu miktarı ödemelerinin imkansız olacağı düşünülmemiş midir? 100 yıla yakın bir zamandan bu yana arazileri işleten çiftçilerin bu duyarlılığı ve üretkenliği göz önüne alınarak ödeyecekleri rayiç bedellerin asgari düzeye indirgenmesine yönelik bir çalışma mevcut mudur? Ülkemizin ve Adana’nın farklı bölgelerinde aynı statüdeki arazilerden dönüm başına 800 ila 1000 lira arasında değişen oranlarda rayiç bedel alındığı iddiaları doğru mudur? Türkiye ekonomisine katma değer üreten, çalışan, istihdam sağlayan Adanalı çiftçimizin sorunlarının çözümü için bir girişimde bulunacak mısınız?"

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