Ceyhan’da asfalt hamlesi hızlı başladı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün 4,5 yıllık hizmet döneminde 152 bin 481 metre içme suyu, 5 bin 820 metre kanalizasyon ve bin 810 metre yağmur suyu şebekesi kazandırdığı Ceyhan İlçesi’nde asfalt hamlesi hızlı başladı.Ceyhan halkını paslı, kireçli borulardan kurtarıp, içme suyu şebekesini uluslararası kalite belgesine sahip duktil ve polietilen borularla yenileyen, kanalizasyon hatlarını dev beton borularla güçlendirerek pis suların ve yağmur sularının kontrollü şekilde arıtma tesisine ulaştırılmasını sağlayan ekipler, güçlü altyapının temellerini attıktan sonra asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı.Adana Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta Ceyhan’ın trafik yükünü taşıyan 2 bin 600 metre uzunluğundaki İbrahim Mete Bulvarı’nı 4 bin 500 ton bitümlü sıcak karışım asfaltla kapladı. Asfaltta gece-gündüz mesaisini sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, daha sonra Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı ile Hastane Caddesi’ne yöneldi.Bin 200 metre uzunluğundaki Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı’na 2 bin ton asfalt seren Büyükşehir ekipleri, 800 metrelik Hastane Caddesi’nde de bin ton asfalt kullanarak, taşıt trafiğini daha akışkan hale getirdi.

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