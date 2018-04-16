Ceyhan içme suyu çalışmasında 10 kilometre tamamlandı

ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ceyhan ilçesinde başlatılan içme suyu hattı yenileme çalışmalarının 10 kilometresinin tamamlandığını açıkladı.

Ceyhan ilçesinin içme suyu mevcut şebeke değişim inşaatını sürdüren ASKİ ekipleri, yaklaşık 70 kilometrelik içme suyu hattını yeniliyor.

Uzun süredir kullanılan içme suyu şebeke boru değişimi işinde kısa süre içerisinde 10 kilometrelik kısım tamamlandı. Projenin daha kısa sürede sona ermesi amacıyla çalışan ekip sayısının arttırıldığı belirtildi. Söz konusu projede 110, 140, 180, 200, 225 ve 280 mm çapında HDPE boru ile 300, 350, 400, 500, 600, 800 ve 900 mm çaplarında daha sağlıklı olan Duktil borular kullanılıyor. İçme suyu çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Ceyhan merkezde bulunan yaklaşık 10 bin aboneye daha sağlıklı ve daha temiz içme suyu ulaştırılacak.

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