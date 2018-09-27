Ceyhan genelinde içme suyu çalışmaları devam ediyor

ADANA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), tüm kentte sürdürdüğü eski içme suyu hatlarının yenilenmesi projesini, Ceyhan'da da büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.Ceyhan genelinde çalışan ASKİ ekipleri, toplamda yapılacak olan 70 kilometrelik içme suyu hattı çalışmasına Cumhuriyet Mahallesi'nde devam ediyor. Uzun süredir kullanılan ve eskiyen içme suyu şebeke boru değişimi işinin büyük bir kısmını tamamlayan ASKİ, proje kapsamında sağlıklı ve dayanıklı boruların döşemesini yapıyor. Çalışmalar esnasında zarar gören yolların düzeltilmesi ve asfaltlanması da aksatılmadan yerine getiriliyor.Fırsat buldukça Ceyhan'ı ziyaret ederek yatırımları yerinde incelediğini belirten ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, ''Ceyhan'da çok kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik. Çeşitli mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon projelerimizi hayata geçirdik. Problem yaşanan tek bir yer bile bırakmayacağız. Bu durum sadece Ceyhan için değil, tüm şehir için geçerli. Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha sağlıklı su tüketmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Ceyhan genelinde sürdürülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Proje tamamlandığı takdirde ilçe merkezinde bulunan yaklaşık 10 bin aboneye daha sağlıklı, temiz ve ucuz içme suyu ulaştırılacak.

FOTOĞRAFLI