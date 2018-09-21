Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti yeni Kaymakam Bayram Yılmaz'ı ziyaret etti

CEYHAN Gazeteciler Cemiyeti, Adana’nın Ceyhan İlçesi Kaymakamlığı'na atanan Dr. Bayram Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, başarı temennisinde bulundu.Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şahin Özer, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği Kaymakam Bayram Yılmaz’a başarı dileklerini iletti. Özer, "Görev yaptığınız yerlerdeki gazeteci arkadaşlarımız, çalışkan ve başarılı bir kaymakam olduğunuzu bize söylediler. Ayrım yapmadan halka eşit hizmet yaptığınızı biliyor ve ilçemize atanmanızdan mutluluk duyuyoruz. Ceyhan'ın daha iyi hizmetler alabilmesi için her zaman basın olarak, destek ve işbirliğine hazırız" dedi.Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, "Ceyhan halkı güleryüzlü misafirperver, burada olmaktan da çok mutluyum. Ceyhan Türkiye'nin enerji merkezi, ülkemizin en önemli ilçelerinden birisidir. Yasaların, mevzuatın bize tanıdığı yetki ve sorumluluklar çerçevesinde siz basın mensuplarının'da desteğini alarak, çalışma arkadaşlarımızla beraber, Ceyhan’ın ilerlemesine fayda sağlayacağımıza inaniyorum" diye konuştu.

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