Ceyhan'da vatandaşlara 20 bin bez çanta dağıtıldı

ADANA'nın Ceyhan ilçesi'nde, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik vatandaşlara 20 bin ücretsiz bez torba dağıtıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara destek vermek amacıyla Ceyhan Belediyesi ilçe genelinde bez torba dağıttı. Kapalı semt pazarlarına gelen Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Ali Alper Boydak, bez torbaları vatandaşlara dağıtarak, kampanyaya destek verilmesini söyledi.Boydak, " Plastik ürünlerin doğaya verdiği zararı engellemek için ilçe genelinde 20 bin bez torba dağıtacağız. Bu kampanyayı destekleyen tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşükker ederiz" dedi.

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