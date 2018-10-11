Ceyhan'da denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarına kırtasiye yardımı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, denetimli serbestlik yükümlülerin eğitim-öğretim hayatını sürdüren çocuklarına kırtasiye yardımında bulunuldu.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı, Denetimli Serbestliğe tabi olan

yükümlülerin çocuklarına eğitim- öğretimine katkıda bulunabilmek amacıyla kırtasiye yardımı yapılmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda Ceyhan Ticaret Odası ile Ceyhan Ticaret Borsası Başkanlığı; anasınıfı, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde eğitimlerine devam eden 20 yükümlü çocuğuna kırsatiye malzemesi ve yardım çeki temin etti. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Gününç’ün katıldığı törenle, kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.



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