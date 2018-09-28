Ceyhan'da bin 600 öğrenciye kırtasiye yardımı

CEYHAN, (Adana), ()- CEYHAN İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zeliha Altıntaş ve Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mehmet Atasoy'un hazırladıkları projeyle ilçede öğrenim gören bin 600 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Mehmetçik İlkokulu'nda yapılan törene Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Topbaş, İskenderun Sugözü Termik Santrali (İSKEN) Halkla İlişkiler Uzmanı Özgür Güzelant ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mehmet Atasoy, gerçekleştirilen 'Okullar Hayat Olsun' projesine İSKEN'in sponsorluğunu üstlendiğini belirterek, katkılarından dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından öğrencilerine kırtasiyeleri dağıtımı yapıldı.

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