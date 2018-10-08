Ceyhan Cemevi, açıldı

ADANA,()- ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Ceyhan Cemevi, törenle açıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından 14 Mayıs 2017’de temeli atılan Ceyhan Cemevi’nin açılışı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi. Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye’de toplumsal manada bir kardeşlik, huzur iklimi olduğunu söyleyerek “Bu cemevi yalnızca Alevi hemşerilerimiz için değil. Bir gün Ramazan iftarını da burada yaparız, teravih namazını da burada kılarız. Müslümanlar için bütün yeryüzü ibadethanedir” dedi.

Başkan Sözlü açılış için MHP Lideri Bahçeli’yi davet ettiklerini ve davet karşısında MHP Liderinin “Reis Bey gecikmiş hizmetleri yerine getiriyorsunuz Allah sizden razı olsun. Fakat nihayetinde kamuda iktidara talip olan bir siyasi parti lideri olarak oraya katılışımız görkemli olur, laiklik ilkesi gereği uygun olmaz” dediğini ve Adanalı hemşerilerine selam gönderdiğini belirtti. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Açılışa özel düzenlenen Cem Adrian ve Musa Eroğlu konseri ile Ceyhanlılar unutulmaz bir gece yaşadı.

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