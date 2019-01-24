Ceyda Düvenci sevenleriyle buluşuyor

ANTALYA, () - SİNEMA filmleri, dizi oyunculuğu, drama eğitmenliği ve program sunuculuğu yanında 'Tatlı Sürpriz' adlı kitabıyla yazarlığa adım atan Ceyda Düvenci, Antalya Terracity'de sevenleriyle buluşacak.

Terracity'nin geleneksel hale getirdiği 'Kültür Sanat Buluşmaları' kapsamında 26 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olan söyleşiye katılacak olan Ceyda Düvenci, 'Aile, Çocuk ve Kitap' konulu bir sunum yapacak ve ardından 'Tatlı Sürpriz' adlı kitabını sevenlerine imzalayacak.

'Palavra Aşklar', 'Böyle Mi Olacaktı', 'Binbir Gece' ve 'Umutsuz Ev Kadınları' gibi başarılı televizyon yapımların yanı sıra 'Her şey Çok Güzel Olacak' ve 'Ejder Kapanı' gibi dönemin konuşulan sinema filmlerinde oynayan Ceyda Düvenci, halen bir televizyon programının sunuculuğunu yapıyor.

FOTOĞRAFLI