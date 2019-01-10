ADANA'daki Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülen, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen ve İletişim Fakültesi öğrenci grubu tarafından gerçekleştirilen GPDP/2018/1/16527 no’lu 'Çevrim İçi Değil Saha İçi Sosyalleşme' adlı proje kapsamında çağımızın en önemli sorunlarından biri olan dijital oyun bağımlılığına karşı önemli bir projeye imza atıldı.Proje kapsamında orta öğretim, lise ve üniversite öğrencilerine dijital oyunların fiziksel ve ruhsal zararlarına dair eğitim seminerleri veriliyor. Ayrıca öğrencilerin ilgi alanlarına göre futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve bowling gibi çeşitli sportif faaliyetler de organize ediliyor.Proje koordinatörü ÇÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Engin Çelebi proje ile ilgili bilgi aktararak amaçlarını şu bilgileri verdi:"Dünyanın birçok yerinde popüler ve çağdaş bir eğlence haline gelen dijital oyunlar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Özellikle de gençlerin daha büyük risk altında olduğu söylenebilir. Dijital oyun bağımlılığının psikolojik ve sosyolojik etkileri ise çok yönlüdür. Eğitim/iş ve ev sorumluluklarının ihmal edilmesi, sosyal ilişkilerin bozulması, fiziksel aktivite eksikliği, gerçeklikten kaçma, uyku problemleri, zaman kaybı, sosyal izolasyon gibi birçok sorun dijital oyun bağımlılığının olumsuz sonuçları olarak tanımlamıştır. Bu yüzden dijital oyun bağımlılığı psikososyal bir bakış açısıyla ele alınmalı ve bir halk sağlığı sorunu olarak görülmelidir. Bu proje ile gençleri dijital ekranlardan uzaklaştırarak gerçek rekabeti ve hazzı sportif faaliyetlerle deneyimlemelerini sağlamayı ve gençleri sanal dünyanın dışına çıkartıp sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda proje sosyal medya hesaplarımızdan ulaştığımız ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerine eğitim seminerleri verip çeşitli sportif faaliyetler düzenlemekteyiz. Seminerlerimize ve sportif faaliyetlerimize öğrenciler yoğun ilgi göstermektedir."

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