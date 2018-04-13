Çevrecilerinden çocuklara 3 bin boyama kitabı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Çevrecileri Derneği, ilkokul öğrencilerine, 'Çevre bilinci eğitimi' adı altında bastırdığı 3 bin çevre eğitim boyama dergisi dağıttı.

Marmaris Çevrecileri Derneği, ilköğretim okullarında okuyan çocuklara çevre bilinci kazandırılması için çevre eğitim boyama dergisi dağıttı. Yapılan çalışma hakkında bir okulda; Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, okul müdürleri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla slayt gösterimle bilgilendirme yapıldı. Sunum sonrası kent merkezi ve kırsalında bulunan ilköğretim okullarına 3 bin çevre eğitim boyama dergisi dağıtıldı.

Destek verenlere teşekkür eden Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, "Çocuk gelişim alanında uzman kişiler ve öğretmenlerimizin katkılarıyla ilkokul çağındaki çocuklarımıza çevre bilinci aşılamak için boyama dergisi hazırlattık. Amacımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak ve Marmaris'in eşsiz doğasını korumaları için bilinçlendirmektir" dedi.

İlçe Kaymakamı Celalettin Yüksel ise, "Kamunun bilinçlenmesi için sivil toplum kuruluşlarının katkı koyacağı bu tür projelere her zaman desteğimiz olacaktır" dedi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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