Çevrecilerden sahil temizliği

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () – MERSİN’in Anamur ilçesinde bir araya gelen çevreci gruplar, farkındalık yaratmak için çevre temizliği yaptı.

Anamur Çevre Derneği, Eğitim-Sen, Mersin Çevre ve Doğa Derneği’nin (MERÇED) organizasyonunda bir araya geldi. Anamur Belediyesi de araç desteğinde bulunduğu etkinlikte doğaseverler, çocukları ve torunları ile beraber, bahardan kalma bir havada sahil temizliği yaptı. Yapılan temizlik çalışmasında, doğada yok olması yüzyıllar alacak, cam, plastik ilaç kutularından oluşan bir traktör atık toplandı.

MERÇED Temsilcisi Seda Afyoncu, hem bugünümüz, hem de gelecek için çevreyi temiz tutulması zorunluluğunun olduğunu söyledi. Afyoncu, her gün biraz daha çevre bilincinin gelişmek için çalıştıklarını belirterek, "Amacımız Anamur'u, tüm çevremizi daha güzel ve daha yaşanılır bir hale getirmektir. Çevreye zarar verenlerle mücadele etmek" dedi.

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