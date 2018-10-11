Çevreci sanayi için iş birliği yapıldı

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda bir çalışma grubu oluşturularak 'Çevreci sanayi' adına yeni adımlar atıldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi kuruluşlarının bugüne kadar gerçekleştirdikleri çevreci yaklaşımın daha yukarı seviyelere çıkarılarak üretimlerine devam etmesi ve sürdürülebilir bir çevre adına iş birliği içinde yola devam edilmesinin önemine değinerek "Üretim ülkemiz için olmazsa olmaz. Ancak bunu çevre duyarlılığıyla yapmamız gerekiyor" dedi.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'ın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan'a yaptığı ziyarete meclis üyeleri Ali İhsan Kılıç, Ergin Erdinç, Atıkların Geri Kazanılması Meslek Komitesi üyeleri Anıl Türksoy, Cuma Kayar, Şaban Bolat ile danışman Mümin Tunalı katıldı. Ziyarette konuşan Yorgancılar, "Sürdürülebilir kalkınma hedefinin çevresel şartların iyileştirilmeden mümkün olamayacağını çok iyi biliyoruz. Sanayi açısından bakıldığında çevre konusu her geçen gün daha çok gündeme gelen yeni düzenlemeler ile uyum çalışmaları süratle devam eden bir konu haline geliyor. Küreselleşme, tükenen kaynaklar ve insanoğlunun doğayı ve kaynakları hor kullanması, çevreyi uluslararası bir boyuta taşımıştır. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzle oluşturacağımız çalışma grubuyla sürekli iletişim halinde olarak hem üretimin hem de sürdürülebilir çevrenin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

Sanayinin gelişiminde, çevresel değerleri en üst düzeyde tuttuklarını vurgulayan Yorgancılar, "Yönetim kurulumuz, komitelerimiz ve çevre çalışma grubumuz, ilgili tüm taraflar arasında iletişim ve iş birliği platformu oluşturmayı başarmış, sanayicimizin ve ilimizin çevre sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yürütmüştür" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan ise 'Sıfır atık' projesinde İzmir'de de önemli mesafeler kaydettiklerini, hem eğitim verdiklerini hem de ciddi bir geri dönüş beklediklerini vurgularken, "Çevreye değer vermeyen insana da değer vermez. Gelecek nesillere en iyi çevreyi bırakmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda sanayicilerimizle işbirliğine ve onlara desteğe hazırız" dedi.

Ziyaret sonunda iki kurum yetkililerinden oluşan bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildi.

İZMİR, ()

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