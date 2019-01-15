Çevreci otopark açılış için gün sayıyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol Projesi kapsamında üstü park altı otopark olarak projelendirdiği Cumhuriyet Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkı açılış için gün sayıyor.

'Efsane Geri Dönüyor' sloganıyla hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Şarampol Projesi'nin otopark ihtiyacına çözüm bulmak üzere projelendirilen yer altı otoparkı inşaatı tamamlandı. Üzeri park ve yaşam alanı olarak düzenlenen projede peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Açılışa hazır haldeki projede 307 araç kapasiteli otoparkın üstü tamamen park, çocuk oyun alanları ve yeşil alan olarak tasarlandı.

Mekanik katlı park sistemine uygun şekilde tasarlanan proje, ihtiyaç dahilinde iki misli araç buradan istifade edebilecek şekilde hayata geçirildi. Çevreci proje ile Şarampol Caddesi'ne gelen ziyaretçiler, esnaf ve mahalle sakinleri otopark sıkıntısı yaşamayacak. Yeraltı otoparkının üstü de tamamen yeşil alan olarak değerlendirilecek. Projede çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, spor egzersiz alanı, 3 adet su havuzu ile oturma alanları yer alıyor.

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