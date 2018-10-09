Çevreci öğrenciler ödülünü Eşkinat'tan aldı

TAP Derneği'nin her yıl düzenlediği okullar arası atık pil toplama yarışmasında il birincisi olan Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi, birincilik ödülünü Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'tan aldı.

İlçe genelinde Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 1796 kilo atık pilin toplandığı yarışmada atık pillerin neredeyse yarısı Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından toplandı. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Başkan Yardımcısı Gülferah Güral ile birlikte TAP Derneği tarafından birinci olan okula masa tenisinin hediye edildiği yarışmada 800 kilo pil toplayan Fatih Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti.

Öğrenciler adına Fatih Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Ayşe Anıl Cankurtaran'a teşekkür belgesi veren Eşkinat, "Bir pil doğada ortalama 300 yılda yok oluyor. Bizler bu pilleri kullanım sonrası çöpe atarak resmen çevre katliamına yol açıyoruz. Siz gençlerimiz bu konudaki duyarlılığınız ile en büyük umudumuzsunuz. Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi öğretmenlerini ve öğrencilerini duyarlılıklarından dolayı kutluyorum. Hepiniz adına teşekkür belgesini Sayın Cankurtaran öğretmenimize veriyorum" dedi.

