Çevreci öğrenciler çöp topladı

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), () - TOMARZA Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri temiz çevreye dikkat çekmek için ilçenin cadde ve sokakları dolaşarak çöp topladı.

"Çevreci Müslüman gençlik projesi" kapsamında böyle bir projeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Tomarza Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Recep Taştan "Okulumuzca eğitim öğretim yılı başında “Çevreci Müslüman Gençlik Projesi” kapsamında hazırladığımız çalışma takvimine, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında böyle bir etkinlik düzenledik. Ekim ayında, öğrencilerin çevrenin korunması, çevre temizliği konusunda duyarlılıklarını arttırmak için okulumuzun bahçesinden başlayarak ilçe merkezinde Kaymakamlığa kadar devam eden caddede çöp toplama etkinliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimize, çevreyi temiz tutmanın gerekliliğini anlattık. Yaşamları boyunca çöpleri etrafa atmamak gerektiği, çevreye rastgele atılan çöplerin gerek sağlık gerekse estetik açıdan oluşturduğu olumsuzlukları vurguladık." dedi.

FOTOLU