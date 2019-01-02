Çevreci Komşu Kart'la eğitime dev destek

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin, evlerde ayrıştırılan ambalaj atıkları ve elektronik atıkların alışveriş puanına dönüştüğü Çevreci Komşu Kart projesiyle üniversite öğrencilerine 192 bin 61 liralık burs imkanı sağlandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesi, sadece evlere yepyeni bir gelir kaynağı yaratmakla kalmadı, üniversite öğrencileri için de burs imkanı sağladı. Nisan 2016'da pilot çalışma olarak başlayan ve kısa sürede Muratpaşa'nın 56 mahallesinde uygulanmaya başlayan proje kapsamında 88 bin 497 hane yer alıyor. 29 bin 89 ev, Çevreci Komşu Kart sisteminin aktif katılımcısı olurken projenin ilk uygulandığı günden 2018 sonuna kadar 9 milyon 156 bin 768 kilogram cam, kağıt, metal, plastik gibi nitelikli ambalaj atığı evlerden toplandı.

Bunun karşılığında Çevreci Komşu Kartlara Muratpaşa sakinlerinin anlaşmalı marketlerde, sinema salonlarında ya da üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılması için Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'na bağışlayabilecekleri 2 milyon 794 bin 157 lira karşılığı puan yüklendi. 'Atma, biriktir, kazanalım' sloganıyla hayata geçirilen ve aralarında Akdeniz Üniversitesi'nin de yer aldığı birçok kurumun ödüle değer gördüğü proje kapsamında 192 bin 61 lira burs olarak üniversite öğrencilerine verilmek üzere Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'na bağışlandı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevreci Komşu Kart'la 2016-2017 yılları kapsayan dönemde 103 bin 38 lira, 2018'de ise 89 bin 23 liranın burs olarak dağıtılmak üzere Adalya Vakfı'na bağışlandığını söyledi. Çevreci Komşu Kart sisteminde yıl devrederken kartlarda kalan bakiyelerin burs olarak otomatik bağışlandığını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Çevreci Komşu Kart projemiz, bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulanan 'sıfır atık' çalışması da dahil, bugün nitelikli atıkların geri dönüşümünü öngören projelere ilham kaynağı oldu. Çevreci Komşu Kart'la ev bütçesine hiç olmayan bir kaynağı oluştururken oluşturduğumuz burs imkanı da projenin sosyal yönünü oluşturuyor. Çevreci Komşu Kart, bu yönüyle aynı zamanda bir dayanışmanın da adıdır. Bu dayanışmanın bir parçası olan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum."

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