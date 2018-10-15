Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan Sivas'a 8 müjde

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, geçen hafta Sivas'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sivas ziyaretinin ardından verdiği müjdeleri açıkladı.AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Aksu, geçen hafta Sivas'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sivas'a 8 müjde verdiğini ifade etti. Aksu bu müjdelerin ilkinin yıkılan 60 dönümlük eski stat alanının 'Millet Bahçesi' yapılacağını ifade ederek "AK Parti Hükümetimizin Sivas'a kazandırdığı Sivas Bilim ve Teknik Üniversitesi yerleşkesi için İller Bankası arkasında bulunan TOKİ'ye ait olan bin dönümlük arazi için çalışmalar başlatılmış olup, İl Özel İdaresi aracılığı ile takip edilecektir. Şehrimizde yıllardır konuşulan ve son iki yıldır olgunlaşan Kale Projesi'nin yapımı ile ilgili, Sivas Belediyemize maddi ve manevi desteğini esirgemeyeceğini beyan eden sayın bakanımız projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için projenin takipçisi olacaklarını belirtmiştir. Sivas Belediyemizin başlattığı 'Kent Meydanı Cephe Giydirme' projesinin Atatürk ve İstasyon Caddelerinin de katmak kaydıyla Sivas Belediyemiz ile koordineli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından üstlenildi. Daha geniş bir alanda tarihi dokuya uygun bir kent meydanı ve çevresine bakanlık eliyle kavuşacağımızı müjdelemiştir. Sayın Bakanımız bu proje nihayetinde Sivas Meydanının Türkiye'de örnek kent meydanı olacağını ifade etmiştir'' dedi.Tescilli tarihi yapıların da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından ışıklandırılacağı müjdesi verildiğini hatırlatan Aksu, '' İlimizin belli mahallelerinde ve bölgelerinde uygulanacak olan kentsel dönüşüm projelerine her türlü destek vereceğini beyan eden sayın Bakanımız, ilk destek olarak polis lojmanları arkasında bulunan TOKİ konutlarından 140 adetini Sivas Belediyemize rezerv alanı olarak devir ettiğini duyurmuştur. Bu arada kentsel dönüşümün rant yada kar amaçlı değil, insan odaklı yürüyeceğinin takibini sayın bakanımızın bizzat yapacağını hatırlatmak isterim. İlçe belediyelerimizin ve Özel idaremizin başta çöp olmak üzere bütün talepleri alınmış, çöp konteynırı, çöp araçları ve temizlik materyalleri giderilmiştir. Burada belirtmek isterim ki Sadece 2 bin adet çöp konteynırının mali değeri 2 milyon civarındadır. Son olarak il ve ilçe belediyelerimiz ile ilgili ihtiyaçları durumunda tüm kredi talepleri iller bankası aracılığı ile düşük faizli kredilerle karşılanacağı taahhüdü Sayın Bakanımız tarafından müjdelenmiştir" diye konuştu.

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