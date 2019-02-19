Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum İzmir'e geliyor

İZMİR'e gelecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 Şubat Perşembe günü Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Çevre Ödül Töreni ile Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı’na katılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e gelecek. 21 Şubat Perşembe günü EBSO’nun çevreyi koruyarak sanayileşme çalışmalarının göstergesi olarak düzenlediği Çevre Ödül Yarışması’nda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile EBSO Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi, sanayicilere hitap edecek. EBSO Çevre Ödül Yarışması’nda, jürinin yaptığı değerlendirmeyle dereceye giren kuruluşlar, ödül töreni sırasında açıklanacak. Tören gününe kadar sanayi kuruluşlarının jüri üyelerinden aldığı puanlar ayrı ve gizli zarflarda EBSO kasasında kapalı olarak muhafaza ediliyor. EBSO yönetimi, jüri üyeleri ve ödüle aday sanayiciler sonuçları hep birlikte öğrenecek. Ödüle aday firmaların yetkilileri ve personelleri firmalarını temsil eden şapka, flama ve diğer tanıtım araçlarıyla törene katılarak ödül heyecanı ve sevincini yaşayacak. Programın sonraki bölümünde ise Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı gerçekleştirilecek, sıfır atık konusunda sanayiciler bilgilendirilecek.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI