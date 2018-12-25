Çevre sorunlarında siyaset üstü iş birliği

EGE Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) meclis toplantısında Türkiye'nin ilk Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni İzmir'e kazandırmak için yapılan örnek iş birliğini anlatan 62. Grup Atıkların Geri Kazanılması Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ergin Erdinç, İzmir'de çevre konusundaki sorunların siyaset üstü de çözülebileceğinin seçim öncesinde gösterildiğini ifade etti.

İzmir'de Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması çalışmalarıyla ilgili olarak EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın başkanlığında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ile beraber ziyaret ettiklerini ifade eden EBSO 62. Grup Atıkların Geri Kazanılması Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ergin Erdinç, ziyaret sırasında Kemalpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulumu, bunun ilçe kent yapısı imar durumu ve yapılaşmasıyla ilgili konuların ele alındığını ifade etti. Erdinç, "Görüşmeler sırasında Aziz Kocaoğlu Büyükşehir Belediyesi olarak bu organize sanayi bölgesinin kurulmasını desteklediklerini ifade etti. Aydın Şengül de projeyi genel olarak desteklediklerini ama mevcut imar planlarına etkisinin nasıl olacağı konusuyla ilgili olarak Almanya'daki örneğinde olduğu gibi sanayinin bulunduğu yerde yapılaşmanın daha iyi olacağını vurguladı. Aziz Kocaoğlu ise imar konusunu halledebileceklerini ama öncelikle bu geri kazanım işine ağırlık verilmesini önerdi. Bunun üzerine bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu. Aydın Şengül bizzat Ulaştırma Bakanı ile görüşüp onayları alacağına dair söz verdi. Çevre konusunda İzmir'in nasıl bir bilinç sahibi olduğu ve sorunların siyaset üstü nasıl çözülebileceği ile ilgili seçim öncesi bir örnek hayata geçirildi. Siyaset üstü duyarlılıklarından dolayı hem Kocaoğlu'na hem Şengül'e teşekkür ederiz" dedi.

GERİ KAZANIM MALİYETLERİ DÜŞECEK

Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının sektöre ve ülkeye sağlayacağı katkıları anlatan Ergin Erdinç, Sıfır Atık projesiyle beraber Türkiye'de atıkların toplanması ve geri kazanımıyla ilgili ciddi çalışmaların hayata geçirilebileceğini ifade etti. İşleme tesislerinde alt yapı sorunu olduğunu dile getiren Erdinç, söz konusu organize sanayi bölgesinin bu sorunların çözülmesine katkı sağlayacağını söyledi. Geri kazanım tesislerinin yatırım ve işletme maliyetlerinin de düşeceğini belirten Erdinç, Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak 2013 yılından itibaren komite olarak yaptıkları çalışmaları meclis üyeleriyle paylaştı. Erdinç şöyle konuştu:

"Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi modern dönüşüm tesislerinin kurulmasına olanak sağlayacak. Ayrıca kara ve demir yolu taşımacılığının getirdiği lojistik avantajlar da oldukça önem taşıyor. Komitemiz göreve geldiğinde geri dönüşüm sektörünün sorunlarını çözme konusunda çaba içine girmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Planlama Daire Başkanlığı, Çevre İl Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı gibi pek çok kurumla görüşmeler yaptık. Geri kazanımla ilgili 1/100 binlik planlar nedeniyle yer seçimi konusu büyük bir sorundu. Organize sanayi bölgeleri ile ilgili yasanın 101'nci maddesi de yine bizim sektörümüz açısından sorun oluşturmaktaydı. Çünkü faaliyeti mümkün olmayan tesisler arasında yer alıyordu. Komite olarak bugüne kadar yaptıklarımızın bir çoğu, konunun olgunlaşmasıyla ilgili süreçler olarak devam etti. Şu anda ise gerçekten somut olan projemizde Kemalpaşa'da 1 milyon metrekarelik bir alan bulundu. Odamız tarafından yapılan çalışmalarda 830 bin metrekarelik organize sanayi bölgesi için ön talep gelmiştir."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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