ANKARA,()-ODTÜ Temiz Enerji Kulübü’nün (ODTÜ-TEK) ürettiği alternatif enerjili ve çevre dostu araçlar ANKAmall’da ziyaretçilerle buluştu.

2005 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana alternatif enerjili araçlar üreterek, çevre kirliliğine sebep olan fosil yakıta bağlılığı azaltmayı amaçlayan ODTÜ-TEK, tasarım araçlarını ANKAmall’da sergiledi. Ziyaretçiler, araçları büyük bir ilgiyle incelerken, ODTÜ öğrencilerinden tasarımlarla ilgili bilgi aldılar.

'HER SENE KENDİMİZİ GELİŞTİREREK DAHA VERİMLİ ARAÇLARLA PİSTE ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ'

Tasarladıkları araçlar hakkında bilgi veren takım sözcüsü Alp Ahmet Demirci, her sene eski araçlardan elde ettikleri verilerle daha iyi tasarımlar yapmayı ilke edindiklerini söyledi. Araçlarının TÜBİTAK’tan çeşitli ödüller aldığını belirten Demirci, "Topluluk bünyesinde yaptığımız AR-GE çalışmalarıyla, yurtiçinde ve yurtdışında katıldığımız yarışlarda elde ettiğimiz verilerle, ülkedeki alternatif enerjili araç inovasyonlarına öncülük ediyoruz. Bu bizim için gurur verici. Türkiye’de yenilenebilir enerjiye bilinçli bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. ANKAmall yönetimine bu konuda bizi destekledikleri için teşekkür ederiz" dedi.

SÜRPRİZ ROBOTLAR

AVM’de tasarım araçlar sergilenirken, ziyaretçiler sürpriz robotların baskınına uğradı. Meraklı bakışlar arasında AVM’yi gezen robotlar, misafirlerden büyük ilgi topladı.

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