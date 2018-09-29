Cevizli pekmez sucuğu Kedi bacağının tanıtımı yapıldı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi, bağlarıyla ünlü Erkilet Mahallesi'nde, "kedi bacağı" adı verilen yöreye özgü cevizli pekmez sucuğu ile yapılan tatlının tanıtımı için etkinlik düzenledi.

Erkilet mahallesinde düzenlenen programa Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyon Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Vali Vekili Nail Anlar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve mahalle sakinleri katıldı.Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptığı konuşmada belediye olarak asli görevlerin dışından ilçe sınırları için yer alan kültürel değerlerin ortaya çıkması için mücadele ettiklerini belirterek bu kapsamda çok geçmişe dayanan yöreye özgü cevizli pekmez sucuğu olan kedi bacağının tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise yaptığı konuşmada Kayseri'nin ilçelerinde ve merkezinde bölge ile özdeşleşmiş lezzetlerin olduğu söyledi. İncesu'nun üzüm, Yahyalı'nın elma, Yeşilhisar'ın kayısı olduğu gibi Kocasinan'da da kedi bacağı, fasulye ve patlıcan gibi değerlerin olduğunu ifade ederek " Bu değerlerin ülke genelinde marka haline getirilmesi için çalışacağız. Belediye olarak kültürel değerlerimizi ortaya çıkarmaya karalıyız" dedi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyon Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise Kayseri'de ve birçok kentte Ak Parti iktidarı ile şehirlerde önemli yenilikler yaşandığını ifade etti.Yapılan konuşmaların ardından geçmişi 300 yıl öncesine dayanın kedi bacağının tanıtımı yapıldı.

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