Ceviz üreticileri Yenişehir’de buluştu

YENİŞEHİR Ziraat Odası, ceviz üeticilerini gerçekleştirdiği organizasyonla bir araya getirdi. Toplantıda ceviz üreticilerinin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Ceviz üreticileri, Yenişehir Ziraat Odası’nın gerçekleştirdiği toplantı ile bir araya geldi. Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda çiftçilerin üretim sürecinde yaşadıkları sıkıntılar dile getirildi. Yenişehir Ziraat Odası başkanı Sadi Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada çiftçilerin sorunlarına çözü arayışlarının sürdüğünü ifade ederek, ‘’Yenişehir sebzenin ön plana çıktığı bir ilçe. Ancak son zamanlarda cevizcilik de yaygınlaşmaya başladı. Bu tür birliktelikler çok önemli. Ancak siz şimdiden ürün yetiştirmenin yanı sıra; pazarlama ve Pazar konularını da ön plana alın. Biz elimizden gelen desteği sizlere sunmaya devam ededceğiz’’ dedi. Ceviz Üreticisi Naim Çimen, de yaptığı konuşmada Yenişehir Ziraat Odası’na teşekkür edip, ‘’Bir birimize destek olmak ve cevizciliği daha ileriye taşımak için sosyal medyada örgütlendik. Yenişehir Ziraat Odamız da bizlere ev sahipliği yaparak, bizleri bir araya topladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok eksiğimiz var. Özellikle toprağın yapısını bilmeden çeviz dikiyoruz. Sadece ağacı yetiştirmek önemli değil. Önemli olan ondan bol ve kaliteli ürün almaktır. Yenişehir sebzenin ön plana çıktığı bir ilçe. Ancak son zamanlarda cevizcilik de yaygınlaşmaya başladı. Bu tür birliktelikler çok önemli. Ancak siz şimdiden ürün yetiştirmenin yanı sıra pazarlama ve Pazar konularını da ön plana alın’’ diye konuştu.

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