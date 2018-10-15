Cevher Jolly'de

ANTALYA () - ARABESK ve pop şarkılarına coverlarıyla kattığı farklı ve özgün yorumlarıyla beğenilen Cevher, ilk kez Jolly Joker sahnesinde yarın akşam konser verecek.

Son yıllarda özellikle arabesk tarzındaki yorumlarıyla dikkati çeken, pop şarkılarını da ustalıkla seslendiren şarkıcı Cevher, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Son albümü 'Merhametsiz' ile iyi bir çıkış yakalayan ve hayran kitlesini her geçen gün artıran güzel şarkıcı, ilk kez yarın akşam Jolly Joker'in Antalya sahnesinde olacak. Daha önce Beyoğlu Jolly'de konser veren ve yoğun ilgi gören Cevher, ünlü eğlence mekanının Antalya sahnesinde ilk kez çıkacak.

Cevher konserinin biletleri Biletix'ten temin edilebiliyor.

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