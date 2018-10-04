Cevdetiye Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () -OSMANİYE'nin Cevdetiye Belde Belediyesi'nin araç parkına kazandırılan 2 adet pikap, yol süpürme aracı, itfaiye, arasöz, kepçe ve çöp kamyonu kesilen kurbanlarla belediye araç filosuna katıldı.

Yeni alınan araçların belediyeye kazandırılması dolayısıyla Belediye Garaj Amirliği'nde tören düzenlendi. Programa, Belediye Başkanı İbrahim Gök, MHP Merkez İlçe Başkanı Ümmet Kaya ve yönetimi, MHP Cevdetiye Belde Kadın Kolları Başkanı Gülcan Hamkelek, mahalle muhtarları, işçiler ve çok sayıda davetli katıldı. Türk Bayraklarıyla süslenen araçlar, belde sokaklarında kısa bir tur attı.

Göreve geldiği ilk günden bugüne kadar hiç bir zaman yalnız olmadığını belirten Başkan İbrahim Gök ise "Belediye meclis üyelerimiz bizleri bu göreve getirdiler. Onlara teşekkür ederim. Onlarla birlikte bu hizmetleri durdurmadık ve bir gün durmaksızın çalıştık. Makine parkımın bu araçlara ihtiyacı vardı ve bunu bugün kazandırmanın ve belde halkımın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

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