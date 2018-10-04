Cevat Durak Büyükşehir için adaylık dosyası verecek

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olacağını söyleyen Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak, gelecek günlerde adaylık dosyasını CHP İl Başkanlığı'na teslim edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklaması, partilileri hareketlendirdi. Milletvekilleri, mevcut ilçe belediye başkanlarının yanı sıra Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak da Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olacağını açıkladı. 41 yıllık partili olduğunu söyleyen Durak, "CHP ailesinde yetiştim. 10 yıl da belediye başkanlığı yaptım. Hepsini üst üste koyduğumuzda, yapabilir miyiz? Yaptıklarımız ortada. Yapabiliriz bu işi. Kendimizi tartıyoruz. Aday adaylık süreci, olur mu? Bakıyorum. Olursa İzmir için de güzel şey konuşulur" dedi. 19 Ekim'e kadar aday adaylığı için dosyasını CHP İl Başkanlığı'na vereceğini belirten Durak, İzmir'i uçurmak istediğini söyledi. Ciddi projeler ile anılmak istediğini belirten Durak, bu işin nasıl yapılacağını bilen biri olduğunu dile getirdi.

'PARTİME KÜSMEDİM'

2014 yerel seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmeyen Cevat Durak, "O dönem size haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Partinin tasarrufu, uzak tefek kırgınlıklar olabilir. Bunlar aile içi meseleler. Kol kırılır yen içerisinde kalır. O gün orada kaldı. Ben partime küsmedim. Ne görev verilirse onu her zaman kabul ettim ve yaptım ama bu dönem ilçe belediye başkan adayı olmak istemiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapabileceğime inanıyorum. Tecrübemle mevcut arkadaşlar ile birlikte yürüyeceğiz. Onlara ağabeylik yapacağıma inanıyorum."

Hiçbir şekilde Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı dışında başka bir düşüncesinin olmadığını dile getiren Durak, "Bu bir mücadele. Genel Başkanımızın elinde alternatif olur mu diye bakıyorum. Bu konuda hangi arkadaşımız olur, ne olur? Ama ben mücadeleden geldim. Mücadelenin içerisindeyim. Bu işi nasıl yapacağımı bilen bir insanım. Projelerimle İzmir'e bir şeyler katmaya geliyorum" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI