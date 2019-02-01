Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - AK Parti'nin Kumluca Belediye Başkanı adayı gösterdiği eski belediye başkanı Hüsamettin Çetinkaya, seçim çalışmalarına başladı.

Kumluca Belediye Başkan adayı Hüsamettin Çetinkaya, seçim çalışmalarına Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başladı. Çetinkaya'ya ziyaretinde Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Ak Parti ilçe Başkanı Erol Uysal da eşlik etti. Ziyarette, ittifak ve seçim çalışmaları değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Kumluca İlçe Başkanı Yucel Kaplan; "Liderimiz Devlet Bahçeli, ülkemizin bekası için Cumhur İttifakını benimsemiştir. Liderimizin emirleri doğrultusunda, Cumhur İttifakımızın kararlarına uyacağız. 31 Mart'ta ilçemizde Cumhur İttifakının kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Al Parti İlçe Başkanı Erol Uysal da "Cumhur İttifakının, Kumluca Belediye Başkan adayı partimizin adayı olarak belirlenmiştir. Seçimlerinin çalışmalarına MHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başladık. Belediye Başkan adayımız ve çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Başkan adayı Hüsamettin Çetinkaya da "Dularla başlattığımız çalışmalarımız inşallah hayırlarla sonuçlanacak. 31 Mart akşamı başarımızı Kuranı Kerim ve dua okuyarak kutlamak nasip olur" dedi.

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