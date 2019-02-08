Çetinkaya: 31 Mart akşamı başarımızı kutlamamızı diliyorum

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - AK Parti Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında, "Daha ilk akşamdan burayı doldurup, caddelere kadar taşırdınız. 31 Mart akşamı hep birlikte başarımızı kutlamamızı diliyorum" dedi.

Ak Parti Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçmenlerle buluştu. Kalabalığın caddeye kadar taştığı SKM'ye gelen Hüsamettin Çetinkaya, alkış, meşale ve konfetilerle karşılandı. Burada bir konuşma yapan Çetinkaya, Cumhur İttifakı'yla yerel seçime gittiklerini belirterek, "Seçim Koordinasyon Merkezimiz bugün açıldı. Daha ilk akşamdan burayı doldurup, caddelere kadar taşırdınız. Bu kalabalığın hiç eksilmeden 31 Mart akşamına kadar devam etmesini temenni ediyorum. 31 Mart akşamı hep birlikte başarımızı kutlamamızı diliyorum" dedi.

İlçenin ana geçim kaynaklarından örtü altı sebze üretiminin son zamanlarda sıkıntı yaşamaya başladığını aktaran Çetinkaya, "Hep birlikte hareket edersek bu sorunu çözeriz. Kumluca Belediyesi olarak fuarlar yaptık. Bu fuarlarda gübredeki KDV'yi indirme ve ihracattaki sıkıntılar gibi sorunları aştık. Bu sıkıntılı günlerin geçeceğine inanıyorum. Her sıkıntıdan faydalı sonuçlarla çıkmayı başarmamız gerekiyor. Bunu hep birlikte başaracağız. Önümüzde yeni bir fuar daha var. Bu fuara Tarım ve Orman Bakanımızın katılımını mutlaka sağlamalıyız. Bu konuyu Ak Parti İl Başkanımıza ilettim. Bakanımızın fuara katılımını sağlayabilirsek, sorunlarımızı birebir anlatma ve ikna etme imkanı buluruz" diye konuştu.

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